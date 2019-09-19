Челябинск, 19 сентября, 2019, 09:16 — ИА Регнум. В Челябинской области пройдут дожди и грозы, а ветер усилится до 23−28 метров в секунду. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

Непогода будет бушевать 19 и 20 сентября, уточняют в ведомстве. И призывают граждан быть крайне осторожными, в том числе не выходить без особой нужды из зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, на Челябинскую область уже обрушились дожди. По словам граждан, ливнёвки не могут справиться с потоком воды.