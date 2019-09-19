Ереван, 19 сентября, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Недавно созданная российская авиакомпания «Азимут» намерена создать техническую базу в Армении. Об этом 19 сентября сообщает газета «Жоговурд» со ссылкой на главу Комитета гражданской авиации республики Татевик Ревазян.

Дмитрий Тимонин ИА Красная Весна Самолет авиакомпании «Азимут»

По информации издания, российская компания планирует создать новую техническую базу в районе аэропорта Звартноц для обслуживания самолетов Sukhoi Superjet 100. Газета напомнила, что Ревазян летом посещала Россию, где встретилась с генеральным директором ОАО «ИЛ» Юрием Грудининым и обсудила возможности налаживания производства авиационных запчастей на территории Армении по заказу российских авиационных и ремонтных компаний.

Отметим, российская авиакомпания «Азимут» базируется в Ростове-на-Дону. Была зарегистрирована в феврале 2017 года. Летом 2017 года компания получила сертификат эксплуатанта, дающий право выполнять полеты. Начиная с 2021 года, в маршрутную сеть должны войти Калининград, Челябинск, Волгоград, Астрахань, Сургут, Геленджик, а также международные маршруты в Ереван, Прагу, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Тель-Авив.