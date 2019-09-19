Москва, 19 сентября, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Темпы прироста вкладов населения России в январе-августе 2019 года почти в два раза е превысили показатель аналогичного периода 2018 года, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

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Отмечается, что в августе впервые с начала года валютные вклады (в долларах) снизились, при этом вклады в рублях выросли.

Прибыль банков за восемь месяцев 2019 года по сравнению с 2018 годом выросла и составила 1,4 трлн рублей (в 2018 году — 0,9 трлн рублей). Прирост активов банковского сектора составил 2,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России. С дефицитом привлеченных у населения средств за год столкнулись 53% банков.

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Прибыль банковского сектора России с начала 2019 года выросла в 1,6 раза