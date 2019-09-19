Барнаул, 19 сентября, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Алтайский журналист, редактор сайта «Что делать» Валерий Савинков, проанализировал итоги деятельности Виктора Томенко в должности главы Алтайского края и пришёл к выводу, что за те почти 15 месяцев, что бывший топ-менеджер «Норникеля» возглавляет вверенный ему регион, жить стало значительно хуже, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«Написал вот наконец материал об итогах работы Виктора Томенко в губернаторских чинах в Алтайском крае. Долго откладывал. Хотелось собрать цифры и цифры официально подтвержденные <…> Мда. Раньше при таких итогах господа гвардейские офицеры стрелялись», — иронизирует представитель СМИ на своей станице в Facebook.

Прежде всего, по мнению Валерия Савинкова, ухудшение показателей выражается в невиданным с начала 90-х годов темпам падения уровня жизни населения.

«По итогам 2018 года Томенко (в конце ноября!) официально обещал депутатам Заксобрания Алткрая рост реальных располагаемых доходов населения на 0,4%. В реальности же они упали — и аж на 4,1! При этом все падение, подчеркну, пришлось, на второе, «томенковское» полугодие», — подчёркивает Валерий Савинков.

Также он приводит данные Алтайкрайстата, согласно которым по итогам первого квартала 2019 года реальные располагаемые доходы упали ещё на 2,3%, а по итогам 7 месяцев (последняя отчетная цифра Росстата) — уже на 3,5%.

«Падение с каждым периодом ускоряется… И оно почти втрое выше также весьма невеселого общероссийского показателя (минус 1,3%)», — делает вывод Валерий Савинков.

Напомним, губернатором Алтайского края первый заместитель губернатора Красноярского края Виктор Томенко избран 9 сентября 2018 года, после трёх месяцев работы в статусе врио губернатора. Пост руководителя региона освободился в конце мая 2018 года после добровольной и неожиданной отставки губернатора Александра Карлина, руководившего краем почти 13 лет. Судя по декларации о доходах Томенко (она была опубликована лишь вечером 24 мая 2019 года), став алтайским губернатором, бывший красноярский чиновник стал зарабатывать больше.

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