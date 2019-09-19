Канберра, 19 сентября, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Уровень безработицы в штате Южная Австралия вырос до 7,3% в августе с 6,9% в июле, что выше национального показателя безработицы в 5,3%. О «всплеске уровня безработицы» в Южной Австралии, самого высокого в стране, 19 сентября сообщает агентство Australian Associated Press со ссылкой на данные Департамента казначейства Австралии.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

«Правительство штата (Южной Австралии) понимает разочарование людей, ищущих работу, и стремится к дальнейшему увеличению числа рабочих мест, которые создает наша экономика, — сказал казначей штата Роб Лукас. — В то время как количество рабочих мест в Южной Австралии увеличивалось в течение августа, этот рост… не успевал за ростом количества людей, ищущих работу».

Он сообщил, что из 5300 человек, находившихся в поиске работы, 1400 человек сумели ее найти, в то время как 3900 остались без работы.

Представители Лейбористской оппозиции заявили, что «либеральное правительство провалило Южную Австралию».

"Стивен Маршалл (премьер-министр Южной Австралии) пообещал больше рабочих мест, вместо этого он обеспечил самый высокий уровень безработицы в Австралии», — сказал представитель оппозиции Стивен Маллиган.