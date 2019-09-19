Bloomberg: «преемник» Болтона производит обманчивое впечатление
Вашингтон, 19 сентября, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Новый советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен такой же ястреб, как и бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, заявил журналист Эли Лейк в статье для издания Bloomberg.
По словам журналиста, сдержанный стиль О'Брайена не означает, что он займёт столь же сдержанную позицию во внешней политике.
Напомним, в 2005 году О'Брайен работал вместе с Болтоном, когда тот занимал должность постоянного представителя США при ООН. Болтон лестно отозвался о книге О'Брайена «Пока Америка спала: восстановление американского лидерства в мире, переживающем кризис», в которой О'Брайен выразил своё негативное отношение к ядерной сделке с Ираном и заявил, что Россия представляет одну из основных угроз для США.
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