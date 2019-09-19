Вашингтон, 19 сентября, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Новый советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен такой же ястреб, как и бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, заявил журналист Эли Лейк в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«В некотором смысле новый советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен кажется человеком, который является полной противоположностью бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону», — заявил Лейк.

По словам журналиста, сдержанный стиль О'Брайена не означает, что он займёт столь же сдержанную позицию во внешней политике.

«У Трампа возникли разногласия с Болтоном в отношении Ирана, Афганистана и Северной Кореи. По всем этим вопросам новый советник по национальной безопасности США придерживается позиции республиканских ястребов», — добавил Лейк.

Напомним, в 2005 году О'Брайен работал вместе с Болтоном, когда тот занимал должность постоянного представителя США при ООН. Болтон лестно отозвался о книге О'Брайена «Пока Америка спала: восстановление американского лидерства в мире, переживающем кризис», в которой О'Брайен выразил своё негативное отношение к ядерной сделке с Ираном и заявил, что Россия представляет одну из основных угроз для США.

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