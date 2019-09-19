Киев, 19 сентября, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Украина должна пойти на жертвы ради решения конфликта в Донбассе. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа») в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

Он полагает, что Киеву нужно пойти на переговоры с другой стороной, а той также придется «чем-то пожертвовать». Мир в регионе требует компромисса, объяснил парламентарий.

«Военного решения этого конфликта нет. Давайте не успокаивать себя иллюзиями», — призвал Гетманцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объявил о согласовании так называемой «формулы Штайнмайера» при урегулировании конфликта в Донбассе. Договорённость об этом была достигнута участниками встречи «нормандской четвёрки» 2 сентября, сообщил он.

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