Париж, 19 сентября, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон настоял на том, чтобы будущая пенсионная реформа стала предметом «интенсивных консультаций». Об этом, как сообщает Le Figaro, заявила пресс-секретарь правительства Франции Сибет Ндиай.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Мобилизации против пенсионной реформы отражают озабоченность, связанную с большими переменами», — пояснила Сибет Ндиай, объясняя, что глава государства хочет «интенсивных консультаций», охватывая сектор за сектором.

Пенсионная реформа, как обещает Эммануэль Макрон, станет одним из приоритетов второй половины пятилетнего президентского срока. Реформа нацелена объединить 42 существующих режимов в единую систему к 2025 году.

Напомним, правительство Франции планирует принять законопроект, который определит новую универсальную пенсионную систему, к июлю 2020 года.