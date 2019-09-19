Габороне, 19 сентября, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Из Ботсваны депортируют первую группу из более чем 800 намибийских беженцев, которые проживали в стране в течение двух десятилетий. Об этом сообщает ВВС Africa.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Во вторник, 17 сентября, 94 беженца были доставлены на родину из лагеря в деревне Дукви, передает телерадиокомпания.

По информации журналистов ВВС, сотни человек бежали из Намибии в 1999 году после неудавшегося восстания сепаратистов. Сообщается, что многие из беженцев являются членами запрещенной в Намибии сепаратистской политической партии.

Они были объявлены нелегальными иммигрантами в прошлом месяце после того, как они отказались зарегистрироваться для добровольной репатриации, сославшись на опасения преследования по возвращении на родину.

«Нам некуда позвонить домой, поскольку мы отсутствовали… последние два десятилетия», — сказал один из беженцев, попросивший остаться анонимным, в интервью VOA Africa.

«Тех домов, что у нас были, больше нет», — добавили они.

Министр иммиграции Намибии Франс Капофи заявил, что страна «готова принять своих граждан».

»Когда они вернутся в Намибию, они вернутся в общины, откуда они приехали», — сказал он изданию The Namibian. «Мы не намерены арестовывать тех, кому не предъявлено обвинений», — добавил Капофри.