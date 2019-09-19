Вашингтон, 19 сентября, 2019, 08:22 — ИА Регнум. Обещание президента США Дональда Трампа, данное в беседе с одним из зарубежных лидеров, серьезно встревожило американскую разведку. Об этом сообщает The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Неназванный сотрудник разведки, как отмечают источники газеты, счёл обещание Трампа весьма тревожным и доложил о нём генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону. Разговор лидеров происходил по телефону.

Лидер какой страны разговаривал с Трампом и о чем именно шла речь, не говорится. Однако Аткинсон признал поданную 12 августа жалобу требующей внимания. Информации присвоен статус «неотложного вопроса», что означает уведомление об инциденте профильных комитетов Конгресса США.

Отмечается, что разведсообщество беспокоит небрежное обращение Трампа и его команды с секретной информацией. По этому поводу на закрытых слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса выступит и. о. директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон возложил на Трампа ответственность за атаку на нефтяные объекты Saudi Aramco. По его мнению, стоило раньше наказать Тегеран, якобы причастный к атаке, за нападение на американский беспилотник в июне этого года.

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