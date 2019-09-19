Мехико, 19 сентября, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Формирование урагана «Лорена» было зафиксировано рядом с мексиканским побережьем Национальным центром США по слежению за ураганами 18 сентября. Об этом сообщается на сайте метеорологического агентства.

Nasa.gov Ураган

По сведениям центра, «Лорена» начал образовываться во вторник в Тихом океане у юго-западного побережья Мексики. В настоящее время он движется на северо-запад и угрожает мексиканским штатам Колима, Мичоакан и Халиско.

Американские метеорологи прогнозируют на побережье соседа проливные дожди и шквалистый ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, к побережью США приближается ураган «Имельда». Он сформировался в Атлантическом океане и угрожает западному побережью штатов Техас и Луизиана.