Багдад, 19 сентября, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди приказал шиитским ополченцам «Хашд аш-Шааби» покинуть районы, граничащие с Саудовской Аравией, об этом 19 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Tasnim News Agency Иранские cилы народной мобилизации

Помимо этого, провинции Анбал и Самава должны оставить и другие организации, в частности ливанская «Хезболла». Предполагается, что указанные территории должны занять вооруженные силы страны.

Постановление было принято спустя несколько дней после заявления США о том, что из Ирака могла быть организована атака на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии.

Как передавало ИА REGNUM, 14 сентября десятки беспилотников атаковали два нефтеперерабатывающих завода в королевстве, что нанесло серьезный ущерб отрасли. Ответственность за нападение взяли йеменские хуситы, однако Вашингтон обвинил в инциденте Иран.