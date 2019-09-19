Иркутск, 19 сентября, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Институту географии Сибирского отделения РАН совместно с другими российскими учёными предстоит заняться исследованием мощнейшего наводнения в Иркутской области и создать специальную программу моделирования подобных стихийных бедствий. Об этом со ссылкой на слова министра природных ресурсов и экологии региона Андрея Крючкова сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Kremlin.ru Территории, пострадавшие от паводка в конце июня 2019 года в Иркутской области

По словам чиновника, паводок в Приангарье «имеет аномальные характеристики, вода поднималась очень быстро».

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение постигло Иркутскую область с 26 июня. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация повторилась. Наиболее пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Волна паводка была такой силы, что в считаные часы смыла целые кварталы. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.

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