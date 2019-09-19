Польша готовится к войне с Россией, Венесуэла – к давлению: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум.
- Польша готовит к войне с Россией партизанские отряды;
- Приднестровье готовится к прекращению транзита российского газа;
- Парламент Венесуэлы очередной раз объявил Гуайдо президентом;
- Регионы смогут отменить налоги на услуги по сдаче жилья;
- Муниципалитеты Крыма лишились глав.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.
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