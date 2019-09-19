Ванино, Хабаровский край, 19 сентября, 2019, 05:58 — ИА Регнум. Из-за сильного снегопада остался без электроснабжения таёжный поселок Кенада в Ванинском районе Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава Ванинского района Александр Наумов Поселок Кенада замело снегом

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«Мы контролируем ситуацию и в Кенаде, и в поселке Высокогорный, где в час ночи из-за снегопада было нарушено электроснабжение. Сейчас там работают энергетики, устраняют причину аварии. Проблема была найти людей с оружием для сопровождения ремонтных бригад — там ведь тайга, медведи ещё не легли в спячку. Снега выпало прилично. Специалисты занимаются, думаю, скоро устранят неисправности», — сообщил глава Ванинского района Александр Наумов корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, без воды и света оставил снегопад посёлок Высокогорный Ванинского района Хабаровского края.