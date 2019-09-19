Чита, 19 сентября, 2019, 05:39 — ИА Регнум. В Чите сегодня, 19 сентября, проходит важное событие — глава региона Александр Осипов, победивший с разгромным счётом на губернаторских выборах, официально вступит в должность губернатора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Забайкальскийкрай.рф Александр Осипов (в центре)

При вступлении в должность губернатор края приносит присягу на верность народу. Именно с момента её принесения он будет считаться вступившим в должность. Церемония инаугурации будет проходить Доме офицеров. На неё приглашены представители общественности, чиновники и даже соперники по выборам.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора в Забайкальском крае понадобились после добровольной отставки Натальи Ждановой. Это произошло осенью 2019 года. С этого времени Александр Осипов работал в должности врио главы региона.

В голосовании 8 сентября 2019 года, состоявшемся при явке 35,07%, Осипов получил самый высокий результат, за него проголосовали 89,61% избирателей. Отвечая на вопрос корреспондентаИА REGNUM, попросившего раскрыть «секрет» такой исключительной победы, новый глава Забайкалья сказал: «Мы работали на нужды людей».

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