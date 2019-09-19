Село Амурзет, Еврейская АО, 19 сентября, 2019, 05:43 — ИА Регнум. Ещё одно село в ЕАО попало под карантин из-за обнаружения африканской чумы свиней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Department of Agriculture Свиньи

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В селе Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области из-за выявленного вируса АЧС более 200 свиней подлежат отчуждению и утилизации. Место для утилизации определено, вывоз мяса свинины из посёлка запрещён. На въезде в посёлок установлен дезбарьер. Владельцы животных получат компенсацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в двух сёлах Еврейской области, Дежнево и Квашнино были выявлены очаги распространения вируса африканской чумы свиней.