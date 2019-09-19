Якутск, 19 сентября, 2019, 04:43 — ИА Регнум. О планируемом повышении заработной платы сотрудникам «Почты России» в Якутии сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе филиала.

Почтальон

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«В Якутии повышение зарплаты в среднем на 20% пройдёт в мае 2020 года», — заверил директор регионального филиала Пётр Птицын.

По словам Птицына, в этом году отремонтируют 24 почтовых отделения в Якутии, а в Нерюнгри откроют отделение нового формата обслуживания.

Как сообщало ИА REGNUM, на работу «Почты России» регулярно жалуются жители населённых пунктов Якутии — теряются посылки, долго приходиться стоять в очередях, закрывают отделения, где некому работать.