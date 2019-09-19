Биробиджан, 19 сентября, 2019, 04:49 — ИА Регнум. В котельных Облученского района Еврейской области нет нормативного запаса угля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уголь

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Прокуратура района обращалась к главам муниципалитетов с требованием устранить нарушения в области подготовки к предстоящему отопительному сезону, тем не менее нормативный запас топлива для теплогенерирующих установок не создан, в некоторых муниципалитетах не заключены договоры на теплоснабжение. Прокуратура обратилась в суд с заявлением о понуждении администраций муниципалитетов обеспечить необходимый запас угля для котельных.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская область получила 98 млн рублей для подготовки к отопительному сезону. Средства должны быть потрачены на ремонт 20 объектов теплоснабжения.