Южно-Сахалинск, 19 сентября, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Правительство Сахалинской области в полном составе ушло в отставку. Это связано с избранием нового губернатора Валерия Лимаренко. Физически сотрудники правительства остаются на своих рабочих местах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Сахалинской области

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Официальное сообщение об этом опубликовано на правовом портале островного региона. Теперь новый губернатор может сформировать новый кабинет. О кадровых ротациях в правительстве пока ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, Валерий Лимаренко был избран губернатором Сахалина 8 сентября 2019 года, 12 сентября он принёс присягу во время инаугурации.

За 4 года это уже вторая отставка областного правительства. В 2015 году, после избрания губернатором Олега Кожемяко, исполнительная власть региона также была отправлена в отставку, тогда произошли довольно значительные изменения в областной власти.