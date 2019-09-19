Лос-Анджелес, США, 19 сентября, 2019, 03:52 — ИА Регнум. О стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса Уилмингтоне сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Стрельба

Предварительно известно о погибшей девушке и двух пострадавших — мужчине и женщине, которых доставили в больницу. Полиция ведет поиск стрелка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе на трассе в американском штате Техас, жертвами которой стали пять человек, более двух десятков получили ранения.