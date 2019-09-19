* талибами — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2019, 03:02 — ИА Регнум. Достигнутые Вашингтоном договорённости с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лишены смысла, заявил бывший помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, пишет Politico.

U.S. Marine Corps Афганец

Выступая с критикой политики президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, его бывший помощник заявил, что вместо попытки заключить мир с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нужно усилить оснащённость американского контингента в Афганистане, в том числе разведывательными данными.

Читайте также:Болтон оставил Трампу затянутые афганский и иранский узлы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уволенный Болтон заявил, что Трамп поступил неполиткорректно, приглашая представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к себе в резиденцию на переговоры.

Читайте подробнее:Болтон припомнил Трампу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Иран и Северную Корею