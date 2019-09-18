Владивосток, 19 сентября, 2019, 02:52 — ИА Регнум. Новый тайфун приближается к Приморью. Ожидается, что он принесёт сильные ливневые дожди и похолодание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тайфун

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Выход нового тайфуна в Японское море прогнозируется на 22−24 сентября, и по одному из вариантов прогнозируемых событий, тайфун пройдёт вдоль южного побережья Приморья. В таком случае региону предстоит пережить очередное наводнение и ураганный ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко на совещании по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке заострил внимание участников совещания на нежелании страховых компаний страховать урожай аграриев из-за частых тайфунов, проходящих над Приморьем.