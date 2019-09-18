Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2019, 02:48 — ИА Регнум. Американцам следовало наказать Тегеран за атаку на американский беспилотник в июне 2019 г., и тогда не произошло бы атаки на Saudi Aramco, заявил экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, пишет Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Болтон заявил, что Трамп отказался от ответных мер в отношении Тегерана, хотя они были согласованы на всех уровнях. При этом имя президента Штатов не называлось, а фигурировала формулировка «высшее должностное лицо».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран сбил американский БПЛА 19 июня 2019 г. По версии Тегерана, беспилотник был сбит на иранской территории, Вашингтон утверждает, что над нейтральными водами.