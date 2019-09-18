Владивосток, 19 сентября, 2019, 02:46 — ИА Регнум. Губернатором Приморья Олегом Кожемяко принято решение об увольнении главы департамента гражданской защиты Евгения Малышева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Приморскому краю Евгений Малышев

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Увольнение эксперты связывают с бездействием департамента во время сильных наводнений, вызванных прошедшим летом целым рядом тайфунов, ударивших по Приморью. Только за август на Приморье обрушилось три месячные нормы осадков, что привело к подтоплениям в 17 муниципалитетах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил с инициативой компенсации ущерба сельхозпроизводителям, пострадавшим в результате воздействия стихии.