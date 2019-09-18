Ереван, 19 сентября, 2019, 02:29 — ИА Регнум. Некоторые коррупционеры подумали, что Служба национальной безопасности занята своими внутренними делами, и они могут за это время урегулировать свои темные дела.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Никол Пашинян, выразив уверенность в том, что СНБ все равно придет за всеми коррупционерами.

«В новой Армении СНБ не личность, СНБ — это система, и она придет за всеми действующими и бывшими коррупционерами, шпионами и другими элементами подобного рода. А также Следственный комитет, Специальная следственная служба, прокуратура, полиция и следственное управление комитата госдоходов. Полуборьбы против коррупции и преступности не будет. Грабители народа окажутся в тюрьме. Я понимаю, что звучит плохо, но другого варианта нет», — написал премьер.

Никол Пашинян сделал это заявление после того, как были уволены директор Службы национальной безопасности и глава полиции Армении.