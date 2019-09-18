Вашингтон, 19 сентября, 2019, 02:22 — ИА Регнум. Сожаление о том, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли воспрепятствовать «акту войны» — отразить атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии высказал госсекретарь США Майк Помпео в тексте беседы с журналистами, распространенном Госдепартаментом США.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Неэффективная система

«Системы ПВО иногда по всему миру демонстрируют противоречивый результат, даже самые лучшие не всегда перехватывают [цели]. Мы будем работать над тем, чтобы подобные атаки больше не имели успеха», — сказал Помпео, отвечая на вопрос, почему ЗРК Patriot, стоящие на вооружении ПВО королевства, не обеспечили защиту нефтяных объектов Саудовской Аравии.

Он подчеркнул, что «акт войны, направленный непосредственно против них [Саудовской Аравии]», не останется без ответа — тема нападения на саудовские нефтяные объекты будет поднята в Совбезе ООН и США, и Саудовской Аравией.

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