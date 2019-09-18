* талибов — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2019, 02:34 — ИА Регнум. Решение американского президента Дональда Трампа пригласить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде для переговоров является неуважением по отношению к жертвам 9/11, заявил Джон Болтон, пишет Politico.

U.S. Department of State Дональд Трамп, Майк Помпео и Джон Болтон

Экс-помощник Трампа по нацбезопасности раскритиковал внешнюю политику своего бывшего шефа, в частности — по «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его мнению, приглашать террористов на переговоры к себе в резиденцию неуважительно по отношению к жертвам теракта 11 сентября 2001 г.

Также Белотон считает, что Трамп ошибается в политических расчётах на Иран и Северную Корею, которые не намерены уступать Вашингтону по ядерной программе, а лишь маскируют своё желание выйти из-под санкций.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, увольнение Болтона сопровождалось бурным обсуждением в США и по всему миру. Можно сказать, что бывший помощник Трампа ушёл со скандалом.

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