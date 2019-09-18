Осло, 19 сентября, 2019, 02:10 — ИА Регнум. Кого бы ни избрали премьер-министром Израиля, Палестина будет вести с ним переговоры по урегулированию отношений, заявил палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики, передаёт Al Arabiya.

IlyaHaykinson Израильский и палестинский флаги

«Мы уважаем результаты демократических выборов в Израиле и готовы сесть за стол переговоров с тем, кто сумеет сформировать правительство», — заявил аль-Малики.

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Напомним, 17 сентября в Израиле прошли выборы в Кнессет (парламент). Выборы проводятся досрочно, что связано с политическим кризисом, который произошёл в апреле, когда премьер-министру Биньямину Нетаньяху не удалось сформировать правящую коалицию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным итогам выборов, лидирует оппозиционная партия «Кахоль-лаван» (32 голоса), а правящая «Ликуд» — на втором месте (31 голос).