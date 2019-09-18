Вашингтон, 19 сентября, 2019, 01:46 — ИА Регнум. Подумать о запрете иранской делегации участвовать в Генеральной Ассамблее ООН предложил госсекретарь США Майк Помпео в тексте беседы с журналистами, распространенном Госдепартаментом США.

DonkeyHotey Майк Помпео

«Мы не обсуждаем выдачу или отказ в выдаче визы. Я скажу вот что: если вы связаны с иностранной террористической организацией, то, я не знаю, мне кажется, что было бы обоснованным задуматься над тем, не следует ли запретить вам участвовать во встрече, на которой будет обсуждаться мир», — заявил Помпео.

Госсекретарь США также сослался на разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, якобы согласившимся с ним, что Иран нарушил также и международное право в сфере прав человека.

Читайте также: Рухани не собирается встречаться с Трампом в Нью-Йорке

Ранее сообщалось, что иранская делегация еще не приняла окончательного решения о посещении Нью-Йорка для участия в Генеральной Ассамблее ООН с учетом того факта, что визы членам иранской делегации администрация США еще не выдала.

Напомним, США и Саудовская Аравия заявили о намерении предъявить Организации Объединённых Наций доказательства причастности Ирана к недавней атаке на нефтяные предприятия Саудовской Аравии.

Читайте также: Саудиты заявили о доказательствах участия Ирана в атаке на нефтеобъекты