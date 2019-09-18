Вашингтон, 19 сентября, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Стратегические соперники Соединённых Штатов воспользовались тем, что Вашингтон был занят войной на Ближнем Востоке, заявил на конференции американский министр обороны Марк Эспер.

U.S. Army Американские солдаты

«Пока вооружённые силы Соединённых Штатов были сосредоточены на текущих операциях на Ближнем Востоке, наши стратегические соперники активно модернизировали армию, наращивали свои силы и расширяли своё влияние», — заявил Эспер.

Тут же он заявил, что Россия — это основная проблема для безопасности Штатов.

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Напомним, американское руководство не раз заявляло, что разгром терроризма в Сирии — это заслуга исключительно Вашингтона.

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