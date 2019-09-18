Пентагон назвал Россию самым крупным вызовом
Вашингтон, 19 сентября, 2019, 00:55 — ИА Регнум. Самый крупный вызов для безопасности Соединённых Штатов — это Россия, заявил на конференции американский министр обороны Марк Эспер.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Во всём виноваты русские!
«Россия остаётся для нас самым крупным вызовом в сфере безопасности в ближайшей перспективе», — заявил Эспер.
Читайте также:Сенатор США назвал Россию спонсором терроризма
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первых числах сентября президент Штатов Дональд Трамп объяснил рост расходов на оборону политикой России и Китая.