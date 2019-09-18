Вашингтон, 19 сентября, 2019, 00:55 — ИА Регнум. Самый крупный вызов для безопасности Соединённых Штатов — это Россия, заявил на конференции американский министр обороны Марк Эспер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские!

«Россия остаётся для нас самым крупным вызовом в сфере безопасности в ближайшей перспективе», — заявил Эспер.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первых числах сентября президент Штатов Дональд Трамп объяснил рост расходов на оборону политикой России и Китая.