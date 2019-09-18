Кострома, 19 сентября, 2019, 00:33 — ИА Регнум. В костромском парке «Берендеевка» 21 сентября состоится областной легкоатлетический «Кросс Нации — 2019», — сообщает пресс-служба администрации региона.

Кросс

Забеги пройдут на дистанции 4, 6, 8 и 12 км, также запланирован VIP-забег на 2,5 км. На беговые дорожки выйдут более 3,5 тысяч человек. Также можно будет сдать нормативы ГТО по этому виду спорта, пробежав 2 км. Перед кроссом массовую разминку проведет чемпионка Мира по бодифитнесу Екатерина Андреева.

«Кросс Нации» проходит в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».