Москва, 19 сентября, 2019, 00:32 — ИА Регнум. О тяжёлом состоянии Анастасии Заворотнюк написал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин в Instagram.

Цитата из к/ф «Код Апокалипсиса». Реж. Вадим Шмелёв. 2007. Россия Анастасия Заворотнюк

«Как сообщил мне источник, который приближен к лечению Анастасии Заворотнюк, состояние здоровья у актрисы тяжёлое, и мы все молимся за неё», — написал Разин.

По его словам, семья актрисы не нуждается ни в каких средствах, «потому что всё, что можно было сделать, уже сделано». Правда, надеяться остаётся лишь на чудо, отметил Разин.

https://www.instagram.com/p/B2jtnaaBiiB/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Заворотнюк диагностирована опухоль мозга — глиобластома. Актриса находится под круглосуточным врачебным наблюдением.

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