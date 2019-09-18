Майами, США, 19 сентября, 2019, 00:04 — ИА Регнум. 60-летний авиамеханик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани, работавший в компании American Airlines, подозревается прокуратурой американского штата Флорида в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 18 сентября сообщает телеканал CNN.

LoadedAaron Самолёт авиакомпании American Airlines

Авиамеханик, работавший в компании с 1988 года, в июле был обвинён в порче бортового оборудования в пассажирском самолёте, который должен был вылететь из Майами на Багамские острова.

Во время заседания суда по данному делу, которое состоялось 18 сентября, представители прокуратуры заявили, что с телефона, принадлежащего Алани, была отправлена предварительно загруженная видеозапись, которую ранее распространили террористы из «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также прокуратурой штата Флорида было установлено, что Алани побывал в Ираке в текущем году и перевёл кому-то в этой стране 700 долларов США. Суд отклонил ходатайство об освобождении Алани под залог.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обвинениях в намеренной порче бортового оборудования, предъявленных 60-летнему авиамеханику в штате Флорида. Как признался сам пожилой мужчина, он испортил оборудование, чтобы получить сверхурочные за работу по обслуживанию самолёта.