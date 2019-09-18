Тифарити, 18 сентября, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Гражданин Мавритании получил ранения в результате взрыва осколочной мины на оккупированной Марокко территории Западной Сахары. Об этом 18 сентября сообщает Sahara Press Service.

Mil.ru Заминированная территория

По данным Сахарского управления по координации противоминной деятельности (SMACO), инцидент произошёл в понедельник, 16 сентября, в районе Марокканской стены, которую в Западной Сахаре именуют «стеной позора», приблизительно в 90 километрах от города Тифарити.

Сообщается, что получивший ранения мавританец 1989 года рождения был госпитализирован в одну из западно-сахарских больниц.

В связи с инцидентом в SMACO напомнили, что Королевство Мароко по-прежнему отказывается сотрудничать с международными организациями в вопросе разминирования территории вдоль Марокканской стены и до сих пор не ратифицировало международные договоры о запрещении противопехотных мин и осколочных бомб.

Как передавало ИА REGNUM, Фронт ПОЛИСАРИО объявил об уничтожении своего последнего запаса мин в соответствии с Конвенцией о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин в январе 2019 года.

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