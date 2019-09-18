Варшава, 18 сентября, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Польша готовится воевать с Россией любыми средствами, в том числе при помощи партизанских отрядов, сообщает 18 сентября газета Bild со ссылкой на польского министра национальной обороны.

Польский флаг

По словам главы военного ведомства Польши Мариуша Блащака, к 2024 году общая численность польских партизанских отрядов достигнет 53 тыс. человек.

Партизанские группы будут созданы из полувоенных подразделений территориальной обороны, появившихся в Польше благодаря идее правящей партии «Право и Справедливость».

Польские эксперты уже назвали этот процесс «логичным ответом на российскую угрозу», а правительство Польши собирается отправить сотню таких добровольцев в США для обучения «тактике ведения партизанских и асимметричных боевых действий».

«Это один из компонентов оборонительных возможностей польской армии и потенциал устрашения», — заявил по данному вопросу журналистам министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.