Архангельск, 18 сентября, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Муниципалитеты Архангельской области не спешат устанавливать дополнительные контейнерные площадки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Мусорные контейнеры

Установка площадок — одна из задач нацпроекта «Экология». В этом году региональный бюджет выделил на эти цели 67 млн рублей. Однако, по словам министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Александра Ерулика, муниципалитеты весьма слабо справляются с поставленной задачей.

«Межбюджетные трансферы на реализацию данных мероприятий были доведены в августе. Однако необходимые соглашения подписали лишь семь муниципалитетов из 21. Прошу глав районов в кратчайшие сроки подписать документы и направить их в министерство», — сказал Александр Ерулик.

Губернатор Игорь Орлов в свою очередь дал поручение региональному министерству природных ресурсов и ЛПК окончательно определиться со сроками реализации этого проекта в течение ближайшей недели. До 24 сентября главам муниципальных районов необходимо подписать соглашения, иначе бюджетные средства будут отозваны.

«С приходом регоператора эта работа в любом случае останется частью вашей каждодневной жизни, учитывая остроту темы экологии. Поэтому не ожидайте, что региональный оператор или еще кто-то решит этот вопрос за вас», — подчеркнул Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за невыполнение «мусорных» поручений губернатор отчитал руководителей бюджетных учреждений, проигнорировавших поручение главы региона начать введение раздельного сбора мусора.