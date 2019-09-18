Ростов-на-Дону, 18 сентября, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Более 90 деревьев были повалены в результате сильного шквалистого ветра с проливным дождём в Ростове-на-Дону, одно из деревьев травмировало ребёнка. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Сила ветра достигала 28 метров в секунду. По данным ведомства, деревья падали на крыши зданий, линии электропередачи, припаркованные автомобили и автодороги. На дорогах города из-за упавших деревьев образовались заторы.

Одно из деревьев упало перед идущей девушкой, которая, к счастью, смогла увернуться. Ещё одно дерево свалилось на 12-летнего ребёнка в Ворошиловском районе на проспекте имени Ленина. Ребёнок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

В настоящее время сотрудники коммунальных служб, а также поисково-спасательные службы управления по делам ГО и ЧС занимаются освобождением от заторов проезжей части автодорог, объектов инфраструктуры и повреждённых автомобилей. Идёт предварительная оценка ущерба, нанесённого стихией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переходе спасателей в Ростове-на-Дону на усиленный режим несения службы в связи с разгулом стихии, ударившей по городу.