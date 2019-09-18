Хмеймим, Сирия, 18 сентября, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, устроили за сутки 45 обстрелов населённых пунктов в прилегающих сирийских провинциях, сообщил 18 сентября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Обстрелам боевиков, в ряде случаев неоднократным, подверглись около 30 поселений в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Биньямин, Халаса, Эль-Бурайдж, Хирбатхирс, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Айн-Эль-Кантара, Джубб-Эль-Мгара, Эль-Арейм, Санджека, Кара-Галия, Джанаджик, Ардаш-Даг, Сафсафа, Бибар провинции Латакия; Хуайн-Эль-Кебир, Эль-Фхайль, Мгарет-Марза, Тамана, Эс-Салихия, Зайтуна, Хан-Шейхун провинции Идлиб; Корназ, Хуайз, Кара-Джурн, Эль-Хуаш провинции Хама», — сказал Алексей Бакин.

Начальник российского Центра подчеркнул, что все эти случаи являются грубейшими нарушениями режима прекращения огня.

Напомним, зона «Идлиб» остаётся в Сирии местом расположения наиболее радикальных террористических группировок.