Астрахань, 18 сентября, 2019, 22:20 — ИА Регнум. В Астраханской области завершено расследование в отношении бывшего регионального министра строительства и ЖКХ, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

По версии следствия, с 2016 по 2018 год экс-министр незаконно предоставлял Фонду капитального ремонта бюджетные субсидии для оплаты услуг коммерческой организации ОАО «Социальные гарантии». На незаконную материальную помощь из регионального бюджета ушло более 19 миллионов рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

В СК также сообщили, что вместе с уголовным делом экс-министра в суд направлено 16 «дел ЖКХ», фигурантами которых в том числе стали исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ области, бывший первый заместитель министра строительства и ЖКХ области, глава Астраханского сельсовета и экс-глава Наримановского района. Все они обвиняются в превышении полномочий или мошенничестве.