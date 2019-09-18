Казань, 18 сентября, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Прокурор Татарии Илдус Нафиков подал протест на прекращение производства по делу казанской студентки, которая участвовала в митинге против пенсионной реформы в сентябре прошлого года. Он уточнил, что митинг был не согласован с исполкомом Казани, а его участники «демонстрировали плакаты следующего содержания: «Нет пенсионному грабежу!», «Надоели аферисты в правительстве», «Это не реформа, это грабеж», указал прокурор в протесте.

Жалобу на решение суда о прекращении дела также подала полиция, которая считает, что «суд безосновательно сделал вывод об отсутствии состава административного правонарушения».

Студентка, дело которой пытается возобновить прокурор, стала единственной из участников акции, кому удалось добиться отмены наказания. Остальные участники — около 20 человек — получили либо штрафы, либо административные аресты, отмечает «Коммерсантъ-Казань». Студентка же, после того как дело было закрыто, решила добиться моральной компенсации за незаконное преследование и потребовала от МВД 1 млн рублей.

Заседание по иску студентки назначено на 7 октября, решение по протесту прокурора будет принято до 3 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля по России прокатилась волна протестов против повышения пенсионного возраста. На проспект Сахарова в столице против пенсионной реформы вышло более 10−12 тыс. человек. В других городах вышли тысячи — помимо Москвы, акции прошли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Оренбурге, Новосибирске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Ростове, Краснодаре, Тамбове, Саратове и других городах. В большинстве случаев митинги были организованы местными отделениями КПРФ, но в них также участвовали сторонники Алексея Навального, Сергея Удальцова, а также представители движений «Открытая Россия», «Левый фронт» и партии «Яблоко».

В ряде городов местные власти митинги не согласовывали под надуманными, по мнению организаторов, предлогами. Либо разрешали провести далеко не в самых людных и известных местах.

После этого протестные акции проходили неоднократно, а 25 сентября более миллиона подписей граждан передали в Администрацию президента РФ участники движения «Суть времени».