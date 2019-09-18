Дубай, ОАЭ, 18 сентября, 2019, 22:12 — ИА Регнум. Йеменские хуситы сообщили о возможности нанесения ударов беспилотниками и ракетами по Объединенным Арабским Эмиратам, сообщает 18 сентября агентство The Associated Press со ссылкой на неназванного представителя хуситов.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Агентство утверждает, что представитель хуситов заявил о «десятках целей» в ОАЭ, которые можно атаковать «в любой момент».

Кроме того, агентство сообщает о том, что упомянутый представитель хуситов объяснил, как их беспилотники добились успеха при ударе 14 сентября по нефтяным объектам Саудовской Аравии при помощи отвлекающих групп беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Йемене с марта 2014 года продолжается внутренний военный конфликт, участие в котором принимают несколько стран арабской коалиции во главе с ОАЭ и Саудовской Аравией. Коалиция поддерживает йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади, которому противостоят повстанцы-хуситы.