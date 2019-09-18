Чебоксары, 18 сентября, 2019, 22:05 — ИА Регнум. В Канашском районе вечером 18 сентября столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали семь человек, включая одного ребенка, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по Чувашии.

21.мвд.рф ДТП

Авария произошла на 31-м километре трассы А-151 между населенными пунктами Шихазаны и Атнашево. Участниками ДТП стали три легковых автомобиля — Lada Kalina, Kia-Rio и Mazda 3. Водитель Lada столкнулся с автомобилем Kia, после столкновения отечественный автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Mazda. Предположительно, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции 21-летним водителем российского автомобиля.

Госпитализированы водители и пассажиры машин Lada и Mazda, в числе которых один ребенок.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, семь человек обратились за медицинской помощью после опрокидывания автобуса на автотрассе в Красноярском крае в начале сентября. ДТП произошло на автотрассе Норильск — Алыкель. 52-летний водитель автобуса ПАЗ с десятью пассажирами, двигаясь со стороны района Кайеркан, допустил съезд с автотрассы и опрокидывание автобуса, после чего покинул место ДТП.