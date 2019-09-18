Вашингтон, 18 сентября, 2019, 22:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подверг критике главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, несмотря на решение регулятора второй раз за год понизить базовую процентную ставку.

Dan Smith Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

«Джером Пауэлл и Федеральная резервная система вновь терпят неудачу. Никакого «стержня», никакого здравого смысла, никакой дальновидности!» — написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter.

18 сентября ФРС США понизила базовую процентную ставку ещё на 0,25 процентного пункта, до 1,75−2% годовых.

Ранее Дональд Трамп призывал регулятор снизить ставку до нуля или вовсе сделать её отрицательной.