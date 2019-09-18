Кострома, 18 сентября, 2019, 21:43 — ИА Регнум. В Костромской области шесть городских округов и 23 района получат дотации в 556,5 млн рублей, — информирует пресс-служба администрации региона.

Никанор Чернецов. Кострома. 1862

Дотации муниципалитеты планируют потратить на ремонт детских садов, сельских клубов, на выплату зарплаты бюджетникам, расчеты за топливо и электроэнергию для соцсферы.

Всего в Костромской области насчитывается 24 района, 12 городов и 7 посёлков городского типа.