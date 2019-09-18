Минск, 18 сентября, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Дата 17 сентября 1939 года «по своему величию сопоставима» с датой образования Белорусской Советской Социалистической Республики, провозглашённой в Смоленске 1 января 1919 года, хотя «это кому-то не нравится». Об этом заявил журналистам вчера, 17 сентября, секретарь-координатор Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников.

ИА REGNUM Секретарь-координатор Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников

Он принимал участие в церемонии возложения цветов к мемориальной доске Сергею Притыцкому в Минске и высказался по проблемному вопросу искусственного создания новой белорусской идентичности. В отличие от местных чиновников, Школьников выказал уважение к плюрализму в белорусском обществе, не соглашаясь при этом с доводами оппонентов-ревизионистов:

«Многим не нравится, что произошло в результате Великого Октября, что установилась советская власть. Но из истории ничего не вычеркнешь: какая она была — такая она и есть. И в 1939 году именно эта советская власть способствовала воссоединению белорусского народа. Поэтому, если говорить о значении этой даты (17 сентября 1939 года — прим. Ред.) — оно не меньшее значение имеет, чем образование первого национального белорусского государства белорусского народа — Белорусской Советской Социалистической Республики».

«Конечно, мы понимаем, что кое-кому не нравился бы этот праздник. Мы это понимаем. Но главное, чтобы он нравился белорусскому народу, — считает белорусский коммунист. — А то, что некоторые мечтают — в Польше, например, вернуть себе «восточные кресы» — ну что ж, правящим кругам, возможно, это и нужно. Но ни польскому народу, ни белорусскому народу это не нужно».

Советский плакат. 1939

На значение даты 17 сентября для белорусской истории Школьников взглянул масштабно, отметив: «Нужно жить в мире, нужно сотрудничать. Слишком страшные вызовы сегодня для человечества. Есть силы, которые, противоборствуя между собой, могут вызвать третью мировую войну, в которой мало шансов у человечества выжить. И в этом плане значение объединения белорусского народа, делающего белорусский народ более сильным, тоже имеет большое значение».

Сильным Белоруссию и её народ делает, по мнению секретаря-координатора Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза», именно и «прежде всего — союз с Россией, который, если будет реализован, то станет притягательным для других республик бывшего СССР». Школьников подчеркнул: «Вот это тот путь, который может явиться спасительным».

«Мы очень хотим, чтобы день 17 сентября был достойно отмечен в перечне наших государственных праздников, чтобы это был День единения белорусского народа», — резюмировал представитель белорусской общественности.