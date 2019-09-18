Красное-на-Волге, Костромская область, 18 сентября, 2019, 21:35 — ИА Регнум. В двух деревнях Красносельского района Костромской области замечены волки, — сообщает ГТРК «Кострома».

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Жители деревень говорят, что хищники напали на одну из собак. В населенных пунктах ночами слышат вой.

Сейчас такое поведение хищников нехарактерно. Обычно они приходят в деревни в голодные зимы, сейчас, возможно, учат волчат охотиться, — говорят специалисты. Чтобы урегулировать численность серых хищников, местные охотоведы выдадут несколько лицензий на их отстрел.