Бишкек, 18 сентября, 2019, 21:31 — ИА Регнум. В 2018 году предприятия реального сектора экономики Киргизии получили 422 млрд 307 млн сомов (около 388 млрд рублей) выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг. Об этом говорится в отчете национального статистического комитета республики.

Ken Flottman

В сравнении с 2017 годом этот показатель вырос на 3,9%, а за последние четыре года увеличился на 131 млрд 772 млн сомов (более 121 млрд рублей) или на 45,4%.

Рост выручки в минувшем году обеспечен преимущественно предприятиями обрабатывающей промышленности, горнорудной отрасли и сферы торговли.

В то же время снизилась выручка в строительной отрасли, в сфере связи и в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом.

Расходы предприятий в 2018 году на производство и реализацию продукции достигли 379 млрд 997,6 млн сомов (349,1 млрд рублей), что больше показателя 2017 года на 24 млрд 883,1 млн сомов (более 22,8 млрд рублей) или на 7%.

Таким образом, предприятия реального сектора экономики Киргизии получили 42 млрд 309,4 млн сомов (около 38,9 млрд рублей) прибыли. А их рентабельность в этот период составила лишь 11,1%.