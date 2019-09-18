Москва, 18 сентября, 2019, 21:36 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике чиновники не держатся за должности и не боятся их потерять. Об этом 18 сентября заявил глава администрации города Горловка ДНР Иван Приходько в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

СВ ДНР Донецк

Во время дискуссии на тему урегулирования конфликта в Донбассе один из проукраинских участников ток-шоу завил, что происходит это не только по вине Киева. Дескать в ДНР и ЛНР также есть люди, которые не заинтересованы в установлении мира. К таковым он отнёс и отдельных представителей высокопоставленных государственных служащих народных республик, которые якобы не хотят лишиться своих должностей. Однако Приходько сумел опровергнуть подобные заявления.

«Ни один чиновник ДНР не держится за свою должность. Поверьте мне. Потому что ни у одного чиновника ДНР, в том числе и у главы республики, нет сумасшедших заработных плат. Там не за что держаться. Кроме нервов и сумасшедшей нагрузки там ничего нет», — заявил представитель ДНР.